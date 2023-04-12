استقرار أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

2023/04/12 | 08:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية وهو ما عوض تأثير المخاوف من شح الإمدادات قبيل تخفيضات إنتاج دول منظمة أوبك.

وانخفض خام برنت خمسة سنتات إلى 85.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 81.48 دولار للبرميل.

وقالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل نيسان، مقارنة مع توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض قدره 600 ألف برميل.

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