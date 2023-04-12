هل تستعد بكين لشن حرب ضد تايوان؟.. وزير خارجية الجزيرة يعلق على المناورات

2023/04/12 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم واحد من محاكاة الصين لـ "الضربات الدقيقة المشتركة" على تايوان أثناء التدريبات العسكرية حول الجزيرة، أدان وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، تصرفات بكين وحذر من أن الصينين يحاولون الاستعداد لـ"شن حرب ضد تايوان"، حسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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