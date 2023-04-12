المركزي: الخزانة الأميركية أبدت استعداداً كبيراً لمساعدتنا بجهود تحقيق استقرار سعر الصرف

2023/04/12 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

التقى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاّق، الأربعاء، بمساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وناقش الطرفان، بحسب بيان للبنك المركزي، "تسهيل إجراءات البنك المركزي العراقي في عملية التحويلات المالية، فيما أبدت الخزانة الأميركية مرونة واستعداداً كبيرين لمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف".

وأكد العلاق، أنه "اتفق مع مساعد وزير الخزانة الأميركية على تكثيف التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتنفيذ خطوات تسهيلية جرى الاتفاق عليها أثناء اللقاء، خلال مدّة قصيرة".

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