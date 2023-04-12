مستشفى أمريكي يستقبل ضيفًا غريبًا.. وكاميرا مراقبة ترصده

2023/04/12 | 09:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مستشفى في ولاية ألاسكا الأمريكية زائرًا مفاجئًا..حيوان أيل صغير..والتقطت كاميرات مراقبة جميع تحركاته داخل مبنى المستشفى.

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