العلاق يبحث مع مساعد وزير الخزانة الأميركية استقرار سعر الصرف وتسهيل التحويلات المالية

2023/04/12 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحث محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون تحقيق استقرار سعر الصرف وتسهيل اجراءات عملية التحويلات المالية.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاّق، التقى اليوم، بمساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين".

وأضاف البيان "وناقش الطرفان تسهيل إجراءات البنك المركزي العراقي في عملية التحويلات المالية، فيما أبدت الخزانة الأمريكية مرونة واستعداداً كبيرين لمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف".

وأكّد العلاق بحسب البيان أنّه "اتفق مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية على تكثيف التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتنفيذ خطوات تسهيلية جرى الاتفاق عليها أثناء اللقاء، خلال مدّة قصيرة".

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