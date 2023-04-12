استقرار أسعار النفط عند الـ 85 دولارا للبرميل الواحد

2023/04/12 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

استقرت أسعار النفط في الغالب، اليوم الأربعاء، حيث تنتظر السوق بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم والتي من المرجح أن تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع خام برنت 3 سنتات إلى 85.64 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:03 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 سنت إلى 81.51 دولارًا للبرميل.

وارتفعت الأسعار بنحو 2٪ يوم أمس الثلاثاء وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المسعّر بالدولار أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي (API) ارتفاع مخزونات الخام بنحو 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 7 أبريل / نيسان، كما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 450 ألف برميل.

وفي حالة سلبية للطلب على النفط، قلص صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، مشيرًا إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

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