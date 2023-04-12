إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بسبب تزايد المهاجرين

2023/04/12 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوجد حاليًا 1800 لاجئ في حين يتسع المركز لاستقبال 400 شخص فقط.

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