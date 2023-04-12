2023/04/12 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي “متقدم” عابر للقارات، بعد أسابيع على تعليق مشاركتها في آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن “طاقما قتاليا أطلق بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات (آي سي بي إم) من نظام صاروخي أرضي متحرك” من موقع […]

ظهرت المقالة “الشيطان 2”..



روسيا تختبر بنجاح صاروخا فتاكا “لا يقهر” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الشيطان 2”.. روسيا تختبر بنجاح صاروخا فتاكا “لا يقهر”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الشيطان 2”.. روسيا تختبر بنجاح صاروخا فتاكا “لا يقهر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).