2023/04/12 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استقرت أسعار النفط في الغالب، اليوم الأربعاء، حيث تنتظر السوق بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم والتي من المرجح أن تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يستقر عند 85 دولارا للبرميل الواحد المركز الخبري الوطني.

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