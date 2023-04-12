2023/04/12 | 09:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب الباحث القانوني علي التميمي: نتيجة الحروب التي شهدها العراق...

ظهرت المقالة احتلال امريكا للعراق..



والتعويضات وفق القانون الدولي..



وعدم سقوط الجرائم بالتقادم أولاً على المسلة.

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