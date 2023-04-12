تعرف على حالة الطقس وكميات الأمطار في العراق

2023/04/12 | 10:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تقرير كمية الأمطار المتساقطة على البلاد خلال ال 24 ساعة الماضية.

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