العتبة العلوية المقدسة: نحو مليوني زائر احيوا ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2023/04/12 | 10:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الأربعاء، عن توافد نحو مليوني زائر في ذكرى شهادة الإمام علي (ع).

وذكر بيان للعتبة أن “قسم تكنولوجيا المعلومات في العتبة العلوية المقدسة كشف عن احصائية أعداد الزائرين الوافدين الى مرقد الإمام علي (عليه السلام) في ليلة ويوم إحياء شهادته الأليمة”.

ولفت إلى، “تسجيل أكثر من مليون و920 ألف زائر توافدوا الى المرقد لغاية فجر اليوم الأربعاء”.

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