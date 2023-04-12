2023/04/12 | 10:25 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة بيئية لمنع استخدام نبات الغضا في مقاهي الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/12 | 10:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة بيئية لمنع استخدام نبات الغضا في مقاهي الناصرية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة بيئية لمنع استخدام نبات الغضا في مقاهي الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).