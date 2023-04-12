2023/04/12 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لن ينسحب من السباق الرئاسي 2024 إذا أدين بتهم تتعلق بدفع أموال غير مشروعة عام 2016 لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.وسأل المذيع عبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يؤكد استمراره في السباق الرئاسي حتى لو أدين المركز الخبري الوطني.

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