أميركا.. فيديو يرصد تعامل الشرطة مع مطلق النار داخل مصرف في كنتاكي

2023/04/12 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شرطة مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي الأميركية مقطعا مصورا يوثق تعامل الشرطة مع حادثة إطلاق النار في مصرف الإثنين.

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