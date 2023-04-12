لليوم الثالث.. الداخلية تستمر بغلق مراكز التجميل غير المجازة في بغداد

2023/04/12 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، غلق مراكز التجميل غير الخاضعة لشروط الرقابة وغير المجازة في بغداد.

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