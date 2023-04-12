ايران تبدي موقفاً جديداً من العراق بشأن مساعيه في مباحثات الرياض وطهران

2023/04/12 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أبدت إيران، اليوم الأربعاء، موقفاً جديداً من العراق بشأن مساعيه في مباحثات الرياض وطهران.





وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية وتلقته (بغداد اليوم) أن " وكيل وزارة الخارجيَّة للعلاقات الثنائيَّة محمد حسين محمد بحر العلوم التقى مع سفير الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة في بغداد محمد كاظم آل صادق".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وأكَّدا على ضرورة أنعقاد اللجنة العراقيَّة-الإيرانيَّة المُشترَكة بين البلدين،".

وأعرب الوكيل بحسب البيان "عن ارتياحه بالإتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه بين الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والمملكة العربيَّة السعوديَّة وعودة العلاقات بين البلدين، كما بحثا مُستجدّات الأوضاع على المُستوى الإقليميّ، والدوليّ".

وتابع البيان "كما تبادل الجانبان الرؤى، والأفكار حول الأزمات التي تتعرّض لها دول المنطقة، وضرورة الاضطلاع بحلول سلميّة، وبما يُرسي دعائم الاستقرار، ويحقق الأمن".

وبشأن الموقف الإيراني من العراق ومساعيه في مباحثات الرياض وطهران، أعرب السفير الإيرانيّ عن "امتنانه وشكره للعراق على الدور البناء الذي قام به واستضافته مُباحثات الجانبين في بغداد خلال المدة الماضيَّ"، وفقا للبيان.

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