طقس العراق.. تساقط للأمطار وارتفاع بدرجات الحرارة

2023/04/12 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط للأمطار خلال الاسبوع الحالي.

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