ساكسو بنك: ارتفاع الذهب لـ3 آلاف دولار أصبح ممكناً بشكل أكبر

2023/04/12 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن توقعاته بأنه تصل أسعار الذهب إلى مستوى 3 آلاف دولار أصبحت ممكنة أكثر فأكثر.

وأضاف، أن طلبات البنوك المركزية على الذهب لا زالت قوية كما هي، وأن التضخم لا يزال مرتفعاً وبعيداً عن المستويات المنخفضة المطلوبة، وهو ما يصب في صالح ارتفاع الذهب.

"أيضاً، بحسب ما رأيناه في الأعوام العشرين الماضية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة بأميركا أثر على أسعار الذهب..



وربما نرى تكرارا لهذا الأمر"، بحسب ما قاله هانسن.

وشهدت أسعار الذهب منذ بداية العام سلسلة من المكاسب، لترتفع فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، أكثر من مرة هذا العام.

وتأتي هذه المكاسب القوية للمعدن الأصفر مع تصاعد القلق حول أزمة البنوك وتزايد الرهان على قرب نهاية التشديد النقدي إلى جانب المخاوف من انزلاق الاقتصاد الأميركي في الركود.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين التي من المقرر صدورها اليوم الأربعاء بحثاً عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي في مايو.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن احتمال إقدام البنك المركزي الأميركي على رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس هو نقطة انطلاق جيدة.

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