المتحف الوطني العراقي يعرض مخطوطات نادرة للمصحف

2023/04/12 | 10:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعرض مخطوطات نادرة لمصاحف وكتب تفسير لأول مرة في المتحف الوطني العراقي خلال شهر رمضان.وتضم المخطوطات -البالغ عددها 80 مخطوطا- عينات تعود إلى القرن الأول من الهجرة.

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