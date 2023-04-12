8 آلاف محكوم بالإعدام في العراق.. ما خطورة التنفيذ؟

2023/04/12 | 10:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال ملف المحكومين بالإعدام في العراق يشكل قضية سياسية، لا سيما أن أعدادهم تقدر بـ8 آلاف محكوم غالبيتهم من المكون السني، في ظل تصاعد الجدل حول تشريع قانون العفو العام.

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