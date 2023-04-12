2023/04/12 | 10:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة الأنواء الجوية: انتهاء موجة الأمطار غداً الخميس ودرجات الحرارة ترتفع من جديد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: انتهاء موجة الأمطار غداً الخميس ودرجات الحرارة ترتفع من جديد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: انتهاء موجة الأمطار غداً الخميس ودرجات الحرارة ترتفع من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).