2023/04/12 | 11:14 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك رؤية بشأن العجز ودراسة قوية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الموازنة تتضمن درجات حذف واستحداث) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الموازنة تتضمن درجات حذف واستحداث) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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