نائب: الموازنة تتضمن درجات حذف واستحداث

2023/04/12 | 11:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك رؤية بشأن العجز ودراسة قوية.

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