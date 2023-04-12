أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد

2023/04/12 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد .

وسجلت بورصتي الكفاح المركزيتين في بغداد 145400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الثلاثاء 144250 دينار مقابل 100 دولار.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 144500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

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