رئيس البرلمان يعزي بذكر استشهاد أمير المؤمنين (ع)

2023/04/12 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التعازي للشعب العراقي والأمة الأسلامية بذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

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