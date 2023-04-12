"أعداء المنافسة".. أسباب لعدم نجاح مشروعات خصخصة الشركات في مصر

2023/04/12 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مصر تقوم مؤسسات مملوكة للدولة بتعبئة مياه الشرب، وتصنيع المعكرونة والاسمنت، وتشغيل محطات الوقود، وإنشاء مزارع سمكية.

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