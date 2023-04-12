2023/04/12 | 11:22 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصرف الزراعي يقرر ايقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/12 | 11:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف الزراعي يقرر ايقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف الزراعي يقرر ايقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).