محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي مساعد وزير الخزانة الأمريكي في واشنطن

2023/04/12 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى محافظ البنك المركزي العراقي علي

محسن العلاّق، اليوم الأربعاء، مساعد

وزير الخزانة الأمريكية "براين نيلسون"

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق

النقد والبنك الدوليين.

وناقش الطرفان حسب بيان البنك

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