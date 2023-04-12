2023/04/12 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مستشفى الشوملي العام جنوب الحلة

اليوم الاربعاء وفي حالة نادرة ولادة

طفل بأسنان لبنية .

وقال مدير اعلام صحة بابل لؤي الرسام "

أن المستشفى شهد اليوم ولادة طفل بأسنان

لبنية وهو من الحالات النادرة ج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولادة طفل باسنان لبنية في مستشفى ناحية الشوملي جنوب الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولادة طفل باسنان لبنية في مستشفى ناحية الشوملي جنوب الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).