استقرار أسعار النفط عند الـ 85 دولارا للبرميل

2023/04/12 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط في الغالب، اليوم

الأربعاء، حيث تنتظر السوق بيانات

التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم

والتي من المرجح أن تؤثر على سياسة مجلس

الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار

الفائدة في المستقبل.

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