2023/04/12 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح المهاجم النرويج لنادي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 45 هدفا في موسم واحد بجميع البطولات

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