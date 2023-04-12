ارتفاع أسعار الذهب عالمياً متجاوزاً الـ 2000 دولار للاونصة

2023/04/12 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

تواصل أسعار الذهب ارتفاعاتها،الأربعاء، في ظل تراجع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المقرر نشرها اليوم .

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 2016.16 دولار الأونصة بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة أيضا إلى 2031.20 دولار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا باتريك هاركر، إنه لا يزال يعتقد أن على البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة فوق خمسة بالمئة والإبقاء عليها عند ذلك المستوى لتخليص الاقتصاد من التضخم.

وعزز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الرهانات على أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويظهر مؤشر CME FedWatch أن الأسواق تتوقع بنسبة 74.8 بالمئة أن يجري رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبنسبة 25.2 بالمئة أن يبقيها على ثبات.

ويعد الذهب ملاذا للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

اما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بأكثر من 1 بالمئة عند 25.45 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 997.49 دولار وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1456.08 دولار.

المصدر: وكالات

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