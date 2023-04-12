وزير الداخلية يفتح مجلسا تحقيقيا بحق قائد شرطة المثنى

2023/04/12 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بحق قائد شرطة محافظة المثنى ومدير شرطة قضاء الرميثة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشمري، قرر تكليف نائب قائد شرطة محافظة المثنى بمهام إدارة القيادة، بدلا عن القائد نفسه".

وأضاف البيان، أن "الوزير أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد شرطة المحافظة ومدير قسم شرطة الرميثة واستدعائهما الى مقر الوزارة".

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