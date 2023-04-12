2023/04/12 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على امرأتين متهمتين بسرقة 10 ملايين دينار مع مصوغات ذهبية من دار في بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال أمرأتين سرقتا 10 مليون دينار ومصوغات ذهبية من منزل ببغداد المركز الخبري الوطني.

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