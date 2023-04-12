ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في التعاملات الصباحية

2023/04/12 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر / المركز الخبري الوطني/.اليوم الأربعاء ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.في بغداد: سعر شراء الدولار 146,250 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 144,250 لكل 100 دولار في […]

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