المالية النيابية: الموازنة تتضمن درجات الحذف والاستحداث

2023/04/12 | 11:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن الموازنة تتضمن درجات الحذف...

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