الداخلية تستدعي قائد شرطة المثنى وتكلف معاونه بإدارة منصبه

2023/04/12 | 12:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشمري أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد شرطة المحافظة ومدير قسم شرطة الرميثة.

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