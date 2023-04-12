توجيه من وزير المالية يتعلق برواتب الموظفين

2023/04/12 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجّهت وزير المالية، طيف سامي، الأربعاء، باستمرار الدوام الرسمي في دائرة المحاسبة يومي الجمعة والسبت المقبلين لغرض إنجاز كافة إجراءات تمويل الرواتب.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير المالية طيف سامي محمد وجهت باستمرار الدوام الرسمي في دائرة المحاسبة يومي الجمعة والسبت القادمين".

وأضاف، أن "هذا القرار جاء لغرض إنجاز كافة إجراءات تمويل الرواتب للوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات قبل عطلة عيد الفطر المبارك".

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