2023/04/12 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديثات طقس العراق .. حالة جوية غير مستقرة تستدعي تحذيرات من تقلبات "حادة") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديثات طقس العراق .. حالة جوية غير مستقرة تستدعي تحذيرات من تقلبات "حادة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).