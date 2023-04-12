بغداد وطوكيو تبحثان سبل توفير مناخات العمل المشترك بين الدولتين

2023/04/12 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على تطوير القطاع الاستثماري الوطني مع الشركات الأجنبية الرصينة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن رئيسها "حيدر محمد مكية استقبل السفير الياباني لدى بغداد فوتوتشي ماتسوموتو وبحثا آفاق التعاون مع الشركات اليابانية الاستثمارية في العراق، والتعاون بمشاريع رمال السيليكا في محافظتي النجف الاشرف والانبار".

وأكد رئيس الهيئة، بحسب البيان، أن "الحكومة حريصة على تطوير القطاع الاستثماري الوطني وتوسيع مساحات التعاون مع كبريات الشركات الأجنبية الرصينة لاسيما الشركات اليابانية المتخصصة بالاستثمارات".

وأضاف أن "الهيئة تعمل على تعزيز مقومات جذب المستثمرين ورؤوس الأموال عبر توفير مناخات العمل المشترك بين بغداد وطوكيو".

من جهته، بين السفير الياباني، أن "اليابان مستعدة لعقد الاتفاقات الاستثمارية النوعية في مجال رمال السيليكا بمحافظتي النجف الأشرف والانبار"، مشيرا الى "رغبة العديد من الشركات اليابانية العمل في العراق لتنفيذ مشاريع استراتيجية تلبي متطلبات تعزيز الاقتصاد العراقي".

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