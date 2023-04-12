(بغداد اليوم) تفتح أبواب سجن النساء في بغداد.. تفاصيل بالأعداد والطاقة الاستيعابية

2023/04/12 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

كشفت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية نيسان عبد الرضا الزاير، اليوم الأربعاء، أن سجن النساء في العاصمة بغداد يضم 4 اضعاف طاقته الاستيعابية من النساء المحكومات بالجرائم المختلفة.

وأوضحت الزاير لـ(بغداد اليوم) أنه "خلال زيارتها سجن النساء في العاصمة بغداد والذي يضم عددا من القاعات التي تستوعب نحو 190 نزيلة، وجدنا نحو 664 محكومة في كل سجن أي ما يعادل أكثر من 2500 نزيلة بتهم الارهاب والمخدرات والبغاء والتسول".

وأشارت الى أن "هذا الامر مخالف لحقوق الانسان، لاسيما وأن غالبية المحكومات من الجنسية الاجنبية من عائلات داعش الإرهابي".

وبينت عضو حقوق الانسان النيابية أن "هناك عملية تأخير في تسفير النزيلات الاجنبيات مع اطفالهن الى بلادهن، بعد صدور الاحكام من قبل القضاء العراقي".

وأضافت الزاير أن "هذا العدد الكبير في سجن النساء يقابله وجود 7 باحثين داخل السجن، مما يستدعي الى تدخل فوري من الجهات المختصة لمعالجته".

يشار الى أن السجون في العراق تشهد زخماً كبيراً بأعداد المحكومين يخالف الاعداد الاستيعابية المقررة، فيما تناقلت وسائل اعلام محلية انباء عن شبهات فساد بملف اطعام السجناء.

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