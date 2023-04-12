ترامب يتهم ماكرون ب”التذلل” للرئيس الصيني

2023/04/12 | 12:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم دونالد ترامب في مقابلة الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”التذلل” لنظيره الصيني شي جينبينغ بعد زيارته لبكين.ويواجه ماكرون انتقادات حادة بعد تصريحات دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى “ألا يكون تابعا” للولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان، … Readmore

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