هذا هو السبب الحقيقي لتشغيل وضعية الطيران على هواتفنا المحمولة خلال رحلة جوية

2023/04/12 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدنا جميعًا على الرّوتين الخاص بالسّفر على متن طائرة، والذي يشمل التأكّد من أنّ المقاعد في الوضعيّة الصّحيحة، وطي طاولات الطّعام، وفتح ستائر النّوافذ، ولكن ما السّبب وراء ضبط الهواتف المحمولة على وضعية الطيران؟

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