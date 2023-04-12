2023/04/12 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفق أفقر دول العالم 16٪ من عوائدها على الديون، وهو أعلى معدل يسجل في 25 عاما، بزيادة كبيرة عن سنوات سابقة، وفقا لتقرير حديث لمنظمة دولية نشرته صحيفة "الغارديان"، الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعلى معدل في ربع قرن.. أفقر دول العالم تنفق 16 بالمئة من عوائدها على الديون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعلى معدل في ربع قرن.. أفقر دول العالم تنفق 16 بالمئة من عوائدها على الديون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).