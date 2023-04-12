رئيس الجمهورية يعزي بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2023/04/12 | 12:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد الإمام علي (ع).

وقال رشيد، عبر “تويتر”: “في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع) نستذكر سيرته العطرة، سيرة حياة من أجل الحق والعدل والخير”.

وأضاف: “وفي ذكرى الشهادة نستلهم من صاحب الذكرى القيم العظيمة التي عاش واستشهد الإمام من أجلها”.

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