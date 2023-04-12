وزير الداخلية يكلف نائب قائد شرطة المثنى بمهام ادارتها ويحيل قائدها ومدير شرطة الرميثة الى مجلس تحقيقي

2023/04/12 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف وزير الداخلية عبد الامير الشمري،

نائب قائد شرطة محافظة المثنى بإدارة

قيادة الشرطة، وأمر بتشكيل مجلس تحقيقي

بحق قائد شرطة المحافظة اللواء عبد

الرضا كاطع ومدير قسم شرطة الرميثة

واستدعائهما الى مقر ا

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