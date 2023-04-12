الصين تقلص القيود على الطيران بعد حظر جوي مزمع شمال تايوان

2023/04/12 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة النقل في تايوان، الأربعاء، إنه بعد احتجاجها، قلصت الصين القيود على الطيران شمال تايوان، حيث كان من المقرر في البداية أن يستمر الحظر ثلاثة أيام، وأصبح أقل من نصف ساعة صباح يوم الأحد فقط.

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