2023/04/12 | 12:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال مسؤول قطري، إن السعودية ستستضيف اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب...

ظهرت المقالة السعودية تستضيف اجتماعاً يناقش عودة سوريا للجامعة العربية أولاً على المسلة.

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