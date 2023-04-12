احداث نيسان.. مصرف الرشيد يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان

2023/04/12 | 12:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الاربعاء 12 نيسان 2023 مصرف الرشيد يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين...

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مصرف الرشيد يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان أولاً على المسلة.

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