الرشيد يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين للشهر الحالي

2023/04/12 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد يوجه بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان

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